Житель Тотемского района из ревности убил приятеля свой бывшей подруги

В Тотемском районе 31-летний мужчина подозревается в убийстве приятеля своей бывшей подруги. На теле мужчины обнаружены многочисленные ножевые ранения.

Тело 30-летнего мужчины было найдено 20 февраля в жилом доме в деревне Брагинская. Правоохранители обнаружили на руках погибшего резаные раны, говорящие о том, что он укрывался ими от нападавшего. По предварительной версии, мужчина скончался от кровотечения, вызванного полученными ранениями.

По подозрению в причастности к его смерти «по горячим следам» задержали ранее судимого за кражи 31-летнего безработного. До заключения в колонию он встречался с женщиной, которая затем стала подругой убитого им мужчины.

- По версии следствия, вечером 20 февраля этого года нетрезвые мужчины поссорились из-за женщины и подозреваемый напал на соперника с ножом, ударив его несколько раз и причинив резаные раны рук. В конфликт вмешалась женщина, она схватила выпавший из руки нападавшего нож и убежала с ним к соседям, а подозреваемый место преступления покинул. В это время пострадавший скончался,- сообщает региональное управление СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).