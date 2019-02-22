В Череповце наркоман "заработал" 4 тысячи рублей на возврате украденного паспорта

В Череповце во время задержания подозреваемого в краже документов и мошенничестве выяснилось, что он употребляет и хранит наркотики. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по четырем статьям.

Как сообщает городской отдел УМВД, череповчанина задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Заягорбском районе. У него имелись явные признаки опьянения, зрачки были сильно расширены, но запаха алкоголя от него не исходило.

- Сотрудники доставили молодого человека в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 31-летнего череповчанина в кошельке был обнаружен целлофановый пакет темно-зеленого цвета с веществом, которое согласно заключению эксперта является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 0,669 грамма, что является значительным размером. В разговоре с полицейскими подозреваемый пояснил, что наркотик приобрел на одном из интернет-сайтов для личного употребления, - сообщает отдел УМВД по Череповцу.

Преступление, из-за которого задержали мужчину, было совершено в ноябре 2018 года. Ночью в подъезде одного из домов по Октябрьскому проспекту подозреваемый увидел между вторым и третьим этажами спящего пьяного мужчину. Череповчанин решил воспользоваться ситуацией и украл у потерпевшего паспорт, документы на авто, сотовый телефон и обувь.

- Подозреваемый пояснил, что специально не стал выключать гаджет, чтобы дождаться звонка от потерпевшего и потребовать выкуп. Основной документ злоумышленник вернул за 4100 рублей, при этом пояснил, что остальные вещи вернет за дополнительную плату, но обещание свое не выполнил. После чего обманутый гражданин обратился в полицию, - сообщает городской отдел УМВД.

В отношении 31-летнего подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ), ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч.2 ст. 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов).