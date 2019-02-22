32-летний житель Вологды торговал несуществующими шинами для грузовиков

Полицейские задержали 32-летнего жителя Вологды, который торговал несуществующими шинами для автомобилей. Когда покупатели перечисляли ему на карту деньги, мужчина переставал отвечать на звонки.

К правоохранителям обратился 52-летний череповчанин и пояснил, что в октябре 2018 года по совету знакомого заказал у молодого человека комплект шин для грузового автомобиля. Мужчина связался с продавцом, договорился о необходимом ему комплекте шин и о стоимости, а затем перевел 15 тысяч рублей на карту контрагента. После этого продавец перестал отвечать на звонки, а шины череповчанин так и не получил.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Вологды, в ходе беседы с оперативниками он сознался в содеянном и рассказал, что деньги потратил на собственные нужды. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В процессе разбирательства сотрудники полиции установили причастность подозреваемого еще как минимум к одному случаю мошенничества. От рук подозреваемого пострадал 37-летний мужчина, сумма ущерба составила 56 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Полицейские ищут череповчан, которые пострадали от рук мошенника. Узнавших схему обмана по продаже шин для грузовых автомобилей и попавшихся на нее просят звонить по телефонам 8 8202 57-32-50, 02