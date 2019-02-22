Три человека получили травмы в столкновении «Лады» и «Форда» в Череповце

Три человека пострадали в столкновении «Лады XRAY» и «Форда» на улице Командарма Белова в Череповце. ДТП произошло накануне около 17.05 возле дома №17.

Как сообщает городское отделение ГИБДД, 56-летний водитель «Лады», выезжая из двора, не уступил дорогу «Форду», который двигался по главной дороге без изменения направления движения. В результате произошло столкновение.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы доставлен в больницу. 10-летняя девочка, ехавшая на заднем пассажирском сидении «Лады», доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей лица. 33-летняя женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении, также получила ушиб мягких тканей лица, лечится амбулаторно.