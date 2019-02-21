В Вологде реализуют два соцпроекта по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья

Два проекта по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья будут реализованы на средства муниципальных грантов в Вологде. Итоги первого этапа конкурса на предоставление грантов подвели в городской администрации.

Первый проект, который получит муниципальный грант, разработан Вологодской городской общественной организации инвалидов и называется «Вологда — город равных возможностей». Он будет направлен на развитие системы адаптации детей-инвалидов.

В проект будет включено более 600 вологжан с той или иной степенью инвалидности. Дети от 5 до 13 лет станут участниками культурных и спортивных событий, с 14 до 18 лет – профориентационных занятий.

Сумма гранта на реализацию проекта составляет 200 тысяч рублей.

- В рамках проекта запланирован торжественный прием детей-инвалидов, добившихся успехов в учебе, спорте и творчестве. Также пройдет забег «Кремлевская верста», будут работать профессиональные курсы кройки и шитья, строителя, росписи по дереву, кружевоплетения, декора из глины. Дети смогут поехать на экскурсии на предприятия и по историческим местам города, посетить цикл обучающих семинаров в планетарии, уроки макияжа и мастер-классы по изготовлению украшений, фитнес-танцы, - рассказал руководитель Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров.

Второй проект, который будет реализован на средства гранта от муниципалитета, называется «Спорт, доступный каждому». Его разработало Всероссийское общество инвалидов.

Организаторы хотят создать в городе разновозрастную команду по настольно-спортивным играм. В декабре планируют провести очередной фестиваль инклюзивных игр. Грантовая поддержка на эти цели составит чуть более 135 тысяч рублей.

- Грантовый фонд городского конкурса в этом году увеличен и составляет 1,2 млн рублей. На субсидии организациям, работающим с инвалидами, отведено не более 40% средств. Остальные будут распределены на втором этапе, который стартует в апреле, будут рассмотрены заявки других НКО города. О старте приема проектов будет объявлено дополнительно,- прокомментировала заместитель начальника управления информационной политики и общественных связей Юлия Матвеева.

В прошлом сезоне поддержкой воспользовались 14 некоммерческих организаций, в том числе две НКО инвалидов, сообщает пресс-служба городской администрации.