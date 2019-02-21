В Вологде при пожаре из-за короткого замыкания в квартире погибла 75-летняя пенсионерка
21.02.2019 [Происшествия]
В Вологде во время пожара погибла 75-летняя пенсионерка. Трагедия произошла сегодня утром в квартире дома на Советском проспекте.
- В начале седьмого утра произошло возгорание в 2-х комнатной квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного, кирпичного дома №75 А на улице Советский проспект. В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты на площади 8 кв.метров, выгорели горючие материалы дивана, кровати, шкаф, телевизор, - сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.
В квартире обнаружено тело хозяйки квартиры - женщины 75 лет. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.
Фото пресс-службы областного УМЧС
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