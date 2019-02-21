В Череповце молодой человек украл в магазине букет из 35 белых роз

Полицейские Череповца просят откликнуться жителей, кто может помочь в поиске молодого человека, укравшего из магазина букет роз.

Сообщается, что грабеж произошел 21 января с 16:40 до 16:50 в одном из цветочных магазинов на проспекте Победы. Мужчина украл 35 белых роз на общую сумму более 4000 рублей.

- Приметы подозреваемого: на вид 20 лет, одет в синюю ветровку с белой надписью на груди, темные спортивные штаны, классические ботинки. Сотрудники полиции просят помощи в установлении лица, совершившего хищение, - сообщает областное УМВД.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 02, 57-32-50, 67-10-03 либо 8-981-501-50-71.