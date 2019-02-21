Череповецкая "Северсталь" проиграла рижскому "Динамо" со счетом 4:5

21.02.2019 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» в упорной борьбе уступила рижскому «Динамо». Накануне в матче Регулярного чемпионата КХЛ "металлурги" потеряли все шансы на выход в плей-офф. 

Уступая дважды походу матча в две шайбы 1:3 и 2:4, череповчане в третьем периоде благодаря голам Ивана Ликомцева и Богдана Якимова сумели сравнять счёт 4:4 и перевести игру в овертайм. Правда, овертайм продлился недолго, через 34 секунды  Линус Виделль вывел рижан вперёд и принес «Динамо» победу. Счет - 4:5.

Завтра, в заключительном для себя матче сезона, «Северсталь» примет московский «Спартак».

Тэги: хоккей

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