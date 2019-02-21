Краевед Игорь Воронин собрал историю дореволюционных домов и улиц Вологды

21.02.2019 [Общество]
Краевед Игорь Воронин собрал историю дореволюционных домов и улиц Вологды

Набережная VI армии, 157. Фото из «Этюдов по вологодоведению».

На сайте издательства «Древности Севера» появились очерки об истории дореволюционных домов и улиц Вологды. Это «Этюды по вологодоведению» краеведа Игоря Воронина – всего 325 статей.

- Настоящие очерки преследуют скромную цель: формирование документальной базы вологдоведения, т.е. массива архивных документов, позволяющих насколько это возможно полно осветить историю дореволюционных домов  Вологды, как сохранившихся, так и утраченных, но представляющих определённый интерес, - отмечает автор в предисловии.

В очерках подробно описана история домов на Набережной VI армии, улицах Батюшкова, Благовещенской, Бурмагиных, Ветошкина, Воровского, Галкинской, Герцена, Гоголя, Зосимовской, Козленской, Пушкинской и других, причем как сохранившихся, так и утраченных.

Из «Этюдов по вологодоведению» можно, к примеру, узнать, что в XIX веке на углу нынешних Набережной VI армии и улицы Разина располагался так называемый «Дом трудолюбия». В его мастерских нищие могли заработать себе обед изготовлением картонных коробок, ящиков, ковриков и т. д.

По словам автора, для создания "этюдов" потребовалось 14 лет поисков информации в архивах. Он собирается дополнять уже написанное новой информацией.

Тэги: исторические дома

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