В Нюксенице мужчина погиб во время пожара из-за курения

21.02.2019 [Происшествия]

Житель Нюксеницы погиб во время пожара из-за неосторожного курения.

В 17:55 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании квартиры в деревянном доме №8 на улице Пролетарской.

- В 18:05 пожарные были на месте происшествия, в 20:07 - ликвидация последствий. Общая площадь пожара составила 24 кв. метра. В результате пожара повреждена внутренняя отделка кв. № 1, частично кровля. Сумма ущерба устанавливается. Обнаружен 61-летний хозяин квартиры без признаков жизни,- сообщает пресс-служба УМЧС  по Вологодской области.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.

Добавим, что в этом году при пожарах из-за курения погибли несколько жителей области.

Тэги: курение, пожар
Фото областного УМЧС

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