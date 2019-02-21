В Нюксенице мужчина погиб во время пожара из-за курения

Житель Нюксеницы погиб во время пожара из-за неосторожного курения.

В 17:55 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании квартиры в деревянном доме №8 на улице Пролетарской.

- В 18:05 пожарные были на месте происшествия, в 20:07 - ликвидация последствий. Общая площадь пожара составила 24 кв. метра. В результате пожара повреждена внутренняя отделка кв. № 1, частично кровля. Сумма ущерба устанавливается. Обнаружен 61-летний хозяин квартиры без признаков жизни,- сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.

Добавим, что в этом году при пожарах из-за курения погибли несколько жителей области.