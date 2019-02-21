В Великом Устюге пенсионер без прав врезался на снегоходе в забор

В Великом Устюге 70-летний мужчина на снегоходе врезался в забор. ДТП произошло вчера около 16 часов на улице Щелкунова возле дома №24.

Как отмечают в пресс-службе областного УМВД, устюжанин не справился с управлением на повороте, съехал с дороги и врезался в ограждение. В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в больницу.

Выяснилось, что снегоход не был зарегистрирован в установленном законом порядке, водительского удостоверения у пенсионера нет, от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.