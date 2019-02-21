Череповчанин, не хотевший продолжать пьянку, убил свою собутыльницу табуретом

21.02.2019 [Происшествия]

В Череповце мужчина ударил табуретом по голове свою приятельницу: женщина умерла. Они выпивали и поссорились из-за того, что мужчина хотел закончить застолье, а женщина - продолжить.

Тело 39-летней череповчанки со следами побоев было найдено 17 февраля вечером в квартире на улице Юбилейной. Хозяин квартиры, 53-летний мужчина, пояснил, что утром проснулся и увидел, что приятельница мертва. С его слов, она умерла во сне, а он к ее гибели не причастен.

- Следователи зафиксировали телесные повреждения в области головы погибшей и более давние кровоподтеки, свидетельствовавшие о том, что женщине и ранее наносились побои. Медицинская судебная экспертиза показала, что причиной смерти погибшей стала тупая травма головы, - сообщает региональное следственное управление.

Мужчина настаивал, что женщина сама упала и получила травму головы, однако следователи осмотрели место происшествия и нашли предполагаемое орудие убийства - табурет из кухни, а также следы крови на полу и другие вещественные доказательства.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее  по неосторожности смерть потерпевшего).

После того, как череповчанин понял, что вещественных доказательств о его причастности к преступлению достаточно, дал признательные показания:

- Они выпивали с приятельницей спиртное, позднее она настаивала на продолжении застолья, а он хотел ее выгнать, и в ходе ссоры он табуретом ударил ее по голове. Женщина легла на диван, а затем умерла,- сообщает региональное следственное управление.

Тэги: пьянство, убийство

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