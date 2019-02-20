Первый этап благоустройства набережной в Соколе обещают завершить к сентябрю 2019 года

20.02.2019 [Общество]

Соколу в 2019 году выделят 15,69 млн рублей на первый этап благоустройства набережной реки Сухоны. Контракт на проведение работ на участке от дома №69 по набережной Свободы до берега Сухоны заключен с ООО «Интелстрой» - фирмой, ремонтировавшей Октярьский мост в Вологде.

Средства будут выделены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Всего благоустроят около 15 тысяч квадратных метров территории.Планируется провести расчистку местности от кустарника и мелколесья, прокладку сетей освещения, устройство слоев покрытия, газона, установку малых архитектурных форм и светильников.

- Набережную сделаем в одном стиле с центральной площадью. К реке сделаем два спуска, проложим пешеходную дорожку, установим скамейки и освещение. Длина набережной - 500-600 метров. Пройтись по ней жители смогут уже в сентябре этого года, - заверил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Будет оборудована также смотровая площадка с беседкой. Завершить благоустройство набережной обещают к 1 сентября 2019 года. Согласно информационному стенду (см. фото в галерее), это только первый этап планируемых работ. На втором этапе, стоимость которого оценили в 31,5 млн рублей, оборудуют пешеходную зону от моста имени Зародова до улицы Советской, 75. Третий этап, оцененный в 69,6 млн рублей, предполагает обустройство пешеходной зоны от дома №69 до дома№50  на набережной Свободы.

Некоторые жители к благоустрйоству набережной относятся скептически, отмечая, что оно не имеет смысла без очистных работ на реке и без улучшения инфраструктуры самого города:

- Говорят, что народ сам голосовал за эту набережную. На что смотреть со скамейки будем? На завод? На плавающее говно, которое сливают в реку? Нюхать это все...даже не искупаться, - написали люди в группе "Сокольские сплетни".

Другие считают, что визит губернатора в Сокол был показухой:

Как сообщает пресс-служба губернатора, в 2019 году объем финансирования работ, проводимых в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в Сокольском районе составит 24,1 млн. рублей, из них Соколу будет выделено 22,8 млн. рублей.

 

Тэги: Сокол, благоустройство

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