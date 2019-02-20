В рамках фестиваля «Пряники» в Вологде пройдет выставка фотографий

20.02.2019 [Общество]

Городской фестиваль «Пряники» завершится выставкой работ 12 фотографов.

Темы работ разные. Так, на снимках Наташи Емельяновой - ее близкие люди, фотографии Натальи Сухоруковой расскажут о клубе «28 петель» . Михаил Трапезников представит снимки из областной библиотеки им. Бабушкина.

- На протяжении двух недель авторы фестиваля искали темы для съемки, сами договаривались, снимали, создавали серии, готовились к выставке.

При поддержке администрации Вологды мы проводим выставку фоторабот участников и представляем образовательные мастер-класс на открытии.

Общение, полезные советы, возможность задать вопросы и получить бесплатные портреты - вот что вас ждет на открытии выставки,- рассказал Михаил Трапезников.

Открытие выставки состоится 24 февраля в 12 часов в «Красном углу» на Козленской, 2. Посещение выставки бесплатное.

Тэги: Красный угол, Михаил Трапезников, фестиваль
фото https://vk.com/fotoprianiki

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прокуратура признала тарифы на вывоз мусора в Вологодской области необоснованными
В Вологде работницу сферы образования "вызвали на ковер" за комментарий в соцсети
В правительстве Вологодской области настаивают на обоснованности тарифа на вывоз мусора
Вологодская область вошла в треть регионов с наихудшими условиями жизни в России
На телеканале «Россия» выйдет журналистское расследование об избиении приемных детей в Вологодской области
В Бабаево пенсионерка перечислила миллион рублей мошенникам, пообещавшим ей выплаты по «МММ»
В Вологде будут судить воспитательницу частного детсада, из которого сбежал полуторагодовалый мальчик
Бетон спасет от затопления? В администрации Вологды обсудили благоустройство набережной
В Вологде вынесли приговор машинисту тепловоза, который уснул и спровоцировал столкновение с грузовым поездом
«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой
20.02.2019 [Происшествия]

В Вологде погиб 14-летний школьник, вдыхавший газ из баллончика

1289
0
19.02.2019 [Общество]

В правительстве Вологодской области настаивают на обоснованности тарифа на вывоз мусора

7493
19
12.02.2019 [Общество]

«Разберемся с мусором»: будет ли сделан перерасчет по квитанциям за январь?

12047
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Первый этап благоустройства набережной в Соколе обещают завершить к сентябрю 2019 года
В рамках фестиваля «Пряники» в Вологде пройдет выставка фотографий
В Вологде погиб 14-летний школьник, вдыхавший газ из баллончика
В Тотьме алиментщица попросила водителя приставов довезти ее до дома и была задержана
Школу в Никольском районе обязали вернуть родителям незаконные поборы на ремонт
В офисе «Аквалайна» в Вологде скопились очереди: вологжанам неверно рассчитали плату за вывоз мусора
"Садитесь, неуд!": жителям Вологды предлагают оценить работу мэра в прямом эфире
 


18.02.2019 [Общество]

«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой

4254
0
20.02.2019 [БлогоVO]

Что не поездка, то штраф. Совпадение? Не думаю… 

518
0
19.02.2019 [Обзор Прессы]

О красоте и о травме

468
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика