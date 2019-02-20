В рамках фестиваля «Пряники» в Вологде пройдет выставка фотографий

Городской фестиваль «Пряники» завершится выставкой работ 12 фотографов.

Темы работ разные. Так, на снимках Наташи Емельяновой - ее близкие люди, фотографии Натальи Сухоруковой расскажут о клубе «28 петель» . Михаил Трапезников представит снимки из областной библиотеки им. Бабушкина.

- На протяжении двух недель авторы фестиваля искали темы для съемки, сами договаривались, снимали, создавали серии, готовились к выставке. При поддержке администрации Вологды мы проводим выставку фоторабот участников и представляем образовательные мастер-класс на открытии. Общение, полезные советы, возможность задать вопросы и получить бесплатные портреты - вот что вас ждет на открытии выставки,- рассказал Михаил Трапезников.

Открытие выставки состоится 24 февраля в 12 часов в «Красном углу» на Козленской, 2. Посещение выставки бесплатное.