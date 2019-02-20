В Тотьме алиментщица попросила водителя приставов довезти ее до дома и была задержана

20.02.2019 [Происшествия]

Жительница Тотьмы обратилась к водителю служебной машины приставов с просьбой подвезти ее до дома. Тот узнал в случайной прохожей должницу по алиментам, и в итоге женщину доставили в отдел УФССП.

Как сообщает пресс-служба управления службы судебных приставов по Вологодской области, в тот день работники отдела судебных приставов по Тотемскому району выехали в рейд по адресам должников.

- В то время как судебные приставы посещали квартиры неплательщиков, к водителю служебного автомобиля на улице обратилась женщина с просьбой подвезти до дома. Мужчина узнал даму – гражданка находилась в розыске в связи с неуплатой алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. В результате накопилась задолженность в размере 240 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба.

В итоге женщина была задержана и привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей…». Суд назначил ей наказание в виде 10 суток административного ареста.

Тэги: курьезы, алименты

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