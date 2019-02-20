Жителям Вологды предлагают оценить работу мэра в прямом эфире

20.02.2019 [Общество]

Вологжанам предлагают оценить работу мэра Вологды в режиме онлайн во время его публичного отчета. Сергей Воропанов и руководители ключевых департаментов и управлений расскажут о проделанной за 2018 год работе, а также расскажут о задачах по каждой сфере на 2019 год.

- Мероприятие пройдет в формате экзамена, который будут сдавать представители городской администрации. У импровизированной школьной доски они отчитаются перед аудиторией по семи направлениям: экономика, образование, культура, физкультура и спорт, градостроительство, ЖКХ, работа с общественными объединениями, - сообщает пресс-служба городской администрации.

«Оценки» чиновникам поставят экзаменационная комиссия, зрители в зале и вологжане, которые будут наблюдать за экзаменом в прямом эфире с помощью онлайн-трансляции.

- Общая оценка работы каждого департамента и управления будет формироваться из этих трех составляющих. Нам важно донести информацию о проделанной работе и поставленных на перспективу задачах до каждого жителя Вологды, а также от каждого получить обратную связь, - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Онлайн-трансляция начнется 26 февраля в 17.00 на новостном сайте городской администрации «Вологда.РФ». Там же будет организовано и голосование.

Тем временем в соцсети уже появились комментарии жителей по поводу этого голосования:

- Дневники опять забудут дома.

- Садитесь, неуд!

- Достаточно сугробы вспомнить, о том как не пройти, о том, что проезды ко дворам завалены снегом и никому дела нет. И сделать выводы о работе администрации. А ведь еще впереди весна - с грязью, слякотью, дермом (простите) в самом неприглядном смысле слова….

- Пройдитесь по улицам в прямом эфире ,вот вам и реальная оценка.

- Не по одному снегу и мусору к ним претензии. Где зеленые зоны? Где с детьми погулять? Понастроили гетто с многоэтажками и торговыми центрами. При этом сносят что хотят. Жить в этом городе стало невозможно. Грязь, снег, слякоть. Летом пылища, вонь. На какую оценку они рассчитывают?

- Достаточно вспомнить,что общественный транспорт все хуже и хуже работает ,что самые высокие тарифы на мусор ,что коммунальщики не справляются .что испоганили каменный мост и отвратительно отремонтировали красный.

- Хоть бы не позорились,как надоела эта игра на камеры!

- По одному тому факту, что он устраняется от публичного обсуждения сверхзавышенного мусорного тарифа, уже можно его оценивать. Всех вологжан эта проблема тревожит, весь город негодует, а он помалкивает о своей позиции.

Тэги: администрация Вологды, мэр, чиновники

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