Жителям Вологды предлагают оценить работу мэра в прямом эфире

Вологжанам предлагают оценить работу мэра Вологды в режиме онлайн во время его публичного отчета. Сергей Воропанов и руководители ключевых департаментов и управлений расскажут о проделанной за 2018 год работе, а также расскажут о задачах по каждой сфере на 2019 год.

- Мероприятие пройдет в формате экзамена, который будут сдавать представители городской администрации. У импровизированной школьной доски они отчитаются перед аудиторией по семи направлениям: экономика, образование, культура, физкультура и спорт, градостроительство, ЖКХ, работа с общественными объединениями, - сообщает пресс-служба городской администрации.

«Оценки» чиновникам поставят экзаменационная комиссия, зрители в зале и вологжане, которые будут наблюдать за экзаменом в прямом эфире с помощью онлайн-трансляции.

- Общая оценка работы каждого департамента и управления будет формироваться из этих трех составляющих. Нам важно донести информацию о проделанной работе и поставленных на перспективу задачах до каждого жителя Вологды, а также от каждого получить обратную связь, - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Онлайн-трансляция начнется 26 февраля в 17.00 на новостном сайте городской администрации «Вологда.РФ». Там же будет организовано и голосование.

Тем временем в соцсети уже появились комментарии жителей по поводу этого голосования: