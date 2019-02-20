На территории Ковыринского сада в Вологде могут появиться правила выгула собак

20.02.2019 [Общество]
На территории Ковыринского сада в Вологде могут появиться правила выгула собак

Вологжане хотят установить правила выгула собак в Ковыринском саду в Вологде. Инициаторами их введения выступили активисты ТОСа "Ковырино". Они предложили собаководам выгуливать своих любимцев исключительно на поводках и не забывать брать с собой пакетик, чтобы убирать за четвероногими их продукты жизнедеятельности.

- Это замечательная инициатива, и мы с Каслом её поддерживаем! А вообще, я предлагаю идею распространить не только на территории парка, но и в каждом дворе нашего района и даже города! Это не трудно, знаю по себе. Уверяю, пакет в кармане не займет много места! Главное начать, а как легко становится на душе, когда знаешь, что бранные слова не полетят в твой адрес, когда прохожий случайно наступит в маленькую кучку! - отозвалась об инициативе депутат Вологодской городской думы Наталья Малованина.

Напомним, ТОС "Ковырино" основан в 2012 году. Основными задачами территориального самоуправления являются представление интересов населения, проживающего на территории ТОС, изучение потребностей жителей, обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях и конференциях граждан, а также участие населения в решении вопросов местного значения.

Тэги: собаки
Сюжет: ТОСы в Вологде

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