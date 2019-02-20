На трассе в Харовском районе столкнулись школьный автобус и лесовоз

В Харовском районе накануне столкнулись школьный автобус ПАЗ и лесовоз «Фредлайнер». В ДТП пострадала 15-летняя пассажирка ПАЗа.

Авария произошла в 15.22 на 50-м километре автодороги Сямжа-Харовск. 63-летний водитель автобуса «ПАЗ»разворачиваясь на трассе, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовиком.