На трассе в Харовском районе столкнулись школьный автобус и лесовоз
20.02.2019 [Происшествия]
В Харовском районе накануне столкнулись школьный автобус ПАЗ и лесовоз «Фредлайнер». В ДТП пострадала 15-летняя пассажирка ПАЗа.
Авария произошла в 15.22 на 50-м километре автодороги Сямжа-Харовск. 63-летний водитель автобуса «ПАЗ»разворачиваясь на трассе, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовиком.
- В результате травмы получила пассажирка ПАЗа, девушка 2003 года рождения, ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили Newsvo в областном управлении ГИБДД.
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