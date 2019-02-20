В Грязовецком районе соседи спасли из горящей квартиры мужчину, который уснул с сигаретой

20.02.2019 [Происшествия]

В деревне Юрово Грязовецкого района местные жители спасли из огня соседа, который уснул с сигаретой. Инцидент произошел накануне, сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире 3-этажного кирпичного дома №6 на улице Центральная поступило в 15:35.

- В 15:58 пожарные были на месте возгорания. В результате пожара поврежден диван на площади 0,5 кв. метра. Квартира принадлежит 62-летнему мужчине. Как оказалось, он и спровоцировал пожар, заснув с сигаретой,- сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Трагедии удалось избежать благодаря соседям, которые проникли в квартиру и вызвали пожарных. Пламя удалось ликвидировать еще до их приезда.

Тэги: курение, пожар

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