В Устюженском районе зоотехник фермы незаконно продала забитую из-за болезни корову местному жителю

В Устюженском районе трех сотрудниц животноводческого предприятия подозревают в сбыте продукцией, не отвечающей требованиям безопасности. Они продали местному жителю за 20 тысяч рублей тушу забитой из-за болезни коровы.

- По версии следствия, 19 декабря 2018 года главный зоотехник животноводческого предприятия в Устюженском районе дала устное распоряжение главному ветеринарному врачу организации реализовать местному жителю говядину, зная, что продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку хранящаяся на территории фермы говядина, получена от вынужденно забитого животного. Последняя поручила реализацию туши животного подчиненной, которая в тот же день продала ее местному жителю за 20 тысяч рублей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Сделка проходила под контролем полицейских, у которых была оперативная информация о том, что тушу больного животного собираются продать. В итоге ее сразу же отправили на экспертизу, которая подтвердила наличие у животного заболевания, подтвердив тем самым небезопасность продукции для потребителя.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Ведется следствие.