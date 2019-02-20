В Вологде вынесли приговор машинисту тепловоза, который уснул и спровоцировал столкновение с грузовым поездом

Фото Дмитрия Кудрякова из соцсети ВКонтакте, 19 октября 2017 года.

Вологодский городской суд вынес приговор машинисту тепловоза, который уснул и спровоцировал столкновение с грузовым поездом на станции Лоста. В результате шесть цистерн сошли с рельсов, был поврежден локомотив, пути и контактная сеть: ущерб оценили в 9 млн рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел ночью 19 октября 2017 года. Машинист тепловоза локомотивного депо Лоста ОАО «РЖД», управляя тепловозом «ТЭМ14» и сформированным составом, на стрелочном переводе на улице Московское шоссе потерял бдительность и заснул.

- После чего мужчина проехал на запрещающий сигнал выходного светофора, что повлекло столкновение тепловоза с грузовым поездом, в составе которого находились 72 дорожные цистерны, с последующим сходом 6 вагонов (цистерн) и повреждением локомотива, контактной сети, двух путей в стрелочном переводе. Общая сумма причиненного ущерба составила 9 120 289 рублей 95 копеек, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

31-летний мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. За ОАО «РЖД» признано право на удовлетворение исковых требований, связанных с возмещением материального ущерба, в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.