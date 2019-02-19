В Камерном театре в Вологде покажут гастрольные спектакли московских театров

19.02.2019 [Культура]

С 27 февраля по 3 марта в Камерном драматическом театре пройдут гастроли московских артистов.

27 февраля покажут моноспектакль «Бабушка». поставленный по одноименной пьесе московской журналистки Ольги Гариной. Режиссером выступила она сама. Ольга прочтет девять новелл, которые будут сопровождаться песнями в исполнении Анастасии Орловой из Вологды. Московский гитарист Алексей Сидоров аккомпанирует на гитаре.

- «Бабушка» - это дань памяти любимому человеку – моей бабушке, которая своим собственным примером научила меня главному – доброму отношению к миру и людям. Бабушка была заботливая, чудная и невероятно живая. Именно такой, я надеюсь, получилась и книга о ней, и спектакль по книге,- рассказала Ольга Гарина.

Начало спектакля в 19:00. 12+

1 марта Камерный театр ждет поклонников Маяковского на спектакль «Маяковский. Трагедия в стихах».

- Это не спектакль и не лекция – это разговор о роли поэта, о его месте в мире, о славе и одиночестве. Почему несмотря на благосклонность властей и публики, Маяковский чувствовал себя одиноким? Почему стал поэтом? Легок ли путь поэта? – так описывают постановку в театре.

Об этом предлагает поразмышлять московский театр «Театральный особнякъ». Исполнители: заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов, сотрудник Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Марина Краснова. Саксофонист Сергей Летов.

2 марта детей приглашают на музыкальное представление по мотивам восточных сказок «Волшебная лампа Аладдина» московского театра «Театральный особнякъ». Режиссер-постановщик - заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов.

Начало представлений в 11:00 и 15:00 часов. 6+

2 и 3 марта в Камерном театре пройдет концерт «Всё начинается с любви».

Прозвучат песни на стихи Роберта Рождественского: «Я мечтала о морях и кораллах», «Там, за облаками», «Не надо печалиться», «Какие старые слова», «Мои года – мое богатство». Исполнители: Анастасия Орлова, Алексей Худяков, Андрей Мавромадис, Татьяна Орлова, Александр Хазов, Елена Воронина, Алексей Сидоров (Москвa).

Начало в 19:00. 12+

 

Тэги: гастроли, камерный театр

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В квартире в Вологде обнаружили трупы отца и сына, умерших несколько месяцев назад
Прокуратура признала тарифы на вывоз мусора в Вологодской области необоснованными
В Вологде работницу сферы образования "вызвали на ковер" за комментарий в соцсети
На телеканале «Россия» выйдет журналистское расследование об избиении приемных детей в Вологодской области
В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?
Вологодская область вошла в треть регионов с наихудшими условиями жизни в России
В Вологде будут судить воспитательницу частного детсада, из которого сбежал полуторагодовалый мальчик
Бетон спасет от затопления? В администрации Вологды обсудили благоустройство набережной
Следователи возбудили уголовное дело для проверки информации о брошенной в Ярославле череповецкой девушке-сироте
«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой
18.02.2019 [Общество]

Вологодская область вошла в треть регионов с наихудшими условиями жизни в России

5947
11

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В правительстве Вологодской области настаивают на обоснованности тарифа на вывоз мусора
В Камерном театре в Вологде покажут гастрольные спектакли московских театров
Поджигатели расселенных аварийных домов в Вологде не понесут уголовной ответственности
С 1 сентября 2019 года стипендии студентов колледжей и техникумов в Вологодской области увеличат до тысячи рублей
В Вологде городской суд начал рассматривать административные дела по видеосвязи
В Вологде пьяная мать убила своего 29-летнего сына
В Вологде пройдет концерт американской музыки середины XX века в стиле «прохладный джаз»
 


18.02.2019 [Общество]

«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой

3580
0
19.02.2019 [БлогоVO]

В должностных обязанностях кл. руководителя этого нет!!!

1336
0
19.02.2019 [Обзор Прессы]

О красоте и о травме

172
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика