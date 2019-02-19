В Камерном театре в Вологде покажут гастрольные спектакли московских театров

С 27 февраля по 3 марта в Камерном драматическом театре пройдут гастроли московских артистов.

27 февраля покажут моноспектакль «Бабушка». поставленный по одноименной пьесе московской журналистки Ольги Гариной. Режиссером выступила она сама. Ольга прочтет девять новелл, которые будут сопровождаться песнями в исполнении Анастасии Орловой из Вологды. Московский гитарист Алексей Сидоров аккомпанирует на гитаре.

- «Бабушка» - это дань памяти любимому человеку – моей бабушке, которая своим собственным примером научила меня главному – доброму отношению к миру и людям. Бабушка была заботливая, чудная и невероятно живая. Именно такой, я надеюсь, получилась и книга о ней, и спектакль по книге,- рассказала Ольга Гарина.

Начало спектакля в 19:00. 12+

1 марта Камерный театр ждет поклонников Маяковского на спектакль «Маяковский. Трагедия в стихах».

- Это не спектакль и не лекция – это разговор о роли поэта, о его месте в мире, о славе и одиночестве. Почему несмотря на благосклонность властей и публики, Маяковский чувствовал себя одиноким? Почему стал поэтом? Легок ли путь поэта? – так описывают постановку в театре.

Об этом предлагает поразмышлять московский театр «Театральный особнякъ». Исполнители: заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов, сотрудник Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Марина Краснова. Саксофонист Сергей Летов.

2 марта детей приглашают на музыкальное представление по мотивам восточных сказок «Волшебная лампа Аладдина» московского театра «Театральный особнякъ». Режиссер-постановщик - заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов.

Начало представлений в 11:00 и 15:00 часов. 6+

2 и 3 марта в Камерном театре пройдет концерт «Всё начинается с любви».

Прозвучат песни на стихи Роберта Рождественского: «Я мечтала о морях и кораллах», «Там, за облаками», «Не надо печалиться», «Какие старые слова», «Мои года – мое богатство». Исполнители: Анастасия Орлова, Алексей Худяков, Андрей Мавромадис, Татьяна Орлова, Александр Хазов, Елена Воронина, Алексей Сидоров (Москвa).

Начало в 19:00. 12+