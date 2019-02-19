С 1 сентября 2019 года стипендии студентов колледжей и техникумов в Вологодской области увеличат до тысячи рублей

19.02.2019 [Общество]

С 1 сентября 2019 года стипендии студентов колледжей и техникумов в Вологодской области увеличат с 436 до 1000 рублей. Соответствующий закон приняли сегодня на сессии регионального законодательного собрания.

Социальная стипендия студентов средних специальных учебных заведений также увеличена - до 1,5 тысяч рублей.

Добавим, что на сегодняшний в день в Вологодской области работают 32 профессиональные образовательные организации, подведомственные департаментам здравоохранения, образования, а также культуры и туризма области.

Всего с 1 сентября 2019 года свыше 16 тысяч студентов будут получать стипендии в новом размере.

Тэги: стипендия, студенты

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