В Вологде городской суд начал рассматривать административные дела по видеосвязи

Вологодский городской суд в ноябре-декабре 2018 года вынес решения по 41 административному делу, используя видеосвязь. Об этом журналистам рассказал начальник УМВД по Вологодской области Виктор Пестерев.

При таком рассмотрении человек, в отношении которого идет дело, может не приезжать в суд и отвечать на вопросы судьи онлайн. Для этого ему нужно заявить ходатайство, объяснив, почему он не может присутствовать в зале суда.

«На базе УМВД России по городу Вологде и городского суда в конце прошлого года была опробована практика рассмотрения дел об административных правонарушениях в режиме видео-конференц-связи. То есть людей не возили туда-сюда, а с учетом этих технических возможностей в ноябре-декабре рассмотрели дела 41 правонарушителя по видеомосту, все привлечены к административной ответственности. При этом ни одной жалобы не поступило», - рассказал Виктор Пестерев.

Он также отметил, что в будущем планируется распространить этот опыт на все участки мировых судей Вологодской области. Правда, для этого необходимо дополнительное финансирование.