В Вологде пьяная мать убила своего 29-летнего сына

В Вологде будут судить женщину, которая, будучи пьяной, убила своего сына.

По версии следствия, в ночь на 30 ноября 2018 года вологжанка была в состоянии алкогольного опьянения в сворей квартире на улице Профсоюзной и ударила ножом своего 29-летнего сына. Мужчина скончался на месте происшествия.

После этого женщина вымыла орудие убийства и убрала его у другим ножам, а также переоделась. Однако нож и одежду нашли, вологжанку арестовали. В ходе допроса она дала признательные показания.

- Она рассказала, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда между ней и сыном произошел конфликт. Сын стал оскорблять ее и унижать, они словесно ругались, но потом она взяла в руки нож и нанесла сыну один удар в спину,- сообщается на сайте регионального СК.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.