В Вологде пройдет концерт американской музыки середины XX века в стиле «прохладный джаз»

19.02.2019 [Культура]

24 февраля в зале Вологодской областной филармонии состоится концерт под названием "Прохладный джаз".

На сцене выступят Роман Плотников (контрабас, Москва), Пётр Ившин (ударные, Москва), Овсеп Морян (вокал, Москва), Иван Акатов (труба, Москва), Наталья Скворцова (фортепиано, Москва). Они исполнят музыку в стиле cooljazz, произведения Майлза Дэвиса, Дэйва Брубека, Джери Маллигана, Билла Эванса и других музыкантов 1950-1960-х годов XX века.

Сooljazz (дословно «прохладный джаз») - стиль современного джаза, возникший в конце 1940-х годов на Западном побережье США и достигший расцвета в 1960-е годы. Слово cool применительно к джазу возникло после выхода альбома Birth of the Cool (запись 1949—1950 годов) известного джазового музыканта Майлза Дэвиса. Происхождение стиля и авторство названия связывают с именем свингового саксофониста Лестера Янга, который ещё в 1930-е годы разработал противоположную хот-джазу «холодную» манеру звукоизвлечения.

Вести концерт будет российский продюсер, журналист и директор первого в России международного джазового агентства VR JazzAgency Виктор Радзиевский, он расскажет об истории джазовой музыки.

Начало концерта в 19:00.

 

Тэги: джаз

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