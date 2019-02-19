В Бабаево пенсионерка перечислила миллион рублей мошенникам, пообещавшим ей выплаты по «МММ»

В Бабаево 66-летняя женщина взяла кредит, чтобы перевести мошенникам более 1,1 млн рублей. По иронии судьбы, злоумышленникам "помогла" финансовая пирамида "МММ", основатель которой Сергей Мавроди был осужден в 2003 году за мошенничество.

С пенсионеркой связались мошенники и сообщили, что ей полагаются выплаты за участие в финансовой пирамиде «МММ» в 2006 году. Но для этого нужно внести на их счет крупную сумму денег.

- Пенсионерка поверила и перечислила мошенникам 1 млн 132 тысячи рублей. Она весь поселок обошла, у всех денег назанимала, сотрудники местного филиала банка помогли ей оформить кредит и тут же отдать жуликам эти деньги. И никто не остановил, никто же не помог! – отметил начальник УМВД по Вологодской области Виктор Пестерев.

В полиции не пояснили, действительно ли пенсионерка вкладывала ранее деньги в "МММ" или мошенники обманули ее даже по поводу факта самого участия в этой пирамиде. Злоумышленников ищут.