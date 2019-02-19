Трое череповчан украли с железнодорожного предприятия 400 килограммов медного провода

В Череповце полиция задержала троих местных жителей, которые украли с железнодорожного предприятия 400 килограммов медного провода.

Установлено, что мужчины в возрасте от 31 года до 38 лет незаконно проникли в крытый контейнер для хранения материальных ценностей, находившийся на территории транспортного предприятия. Там они похитили медный провод длиной 380 метров, который используется для электрификации железнодорожного полотна.

- В результате злоумышленники причинили предприятию транспортнойинфраструктуры материальный ущерб на сумму около 200 тыс. рублей.Похищенный медный провод злоумышленники сдали в пункт приема цветныхметаллов г. Череповца, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Кроме того, транспортные полицейские устанавливают причастность череповчан к совершению аналогичных преступлений.