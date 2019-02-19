Череповчанин Александр Курзин завоевал бронзу Первенства мира по фехтованию на колясках

В городе Шарджа (ОАЭ) с 10 по 16 февраля прошли международные соревнования по фехтованию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в рамках Всемирных игр IWAS. Более 500 спортсменов из 50 стран мира боролись за медали соревнований в семи видах спорта — стрельба из лука, лёгкая атлетика, парабадбинтон, фехтование на колясках, пулевая стрельба, плавание и настольный теннис.

В рамках Всемирных игр прошло Первенство мира по фехтованию на колясках, сообщает сайт Паралимпийского комитета России. Череповецкий фехтовальщик Александр Курзин стал бронзовым призером игр в категории "B". В поединках на выбывание Александр дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю, спортсмену из Польши и разделил третье место ещё с одним представителем Польши, Адрианом Кастро.

Добавим, что всего российские фехтовальщики завоевали шесть золотых, две бронзовые и 10 серебряных медалей.