В Вологде школьник получил тройной перелом, катаясь на лыжах на уроке физкультуре
В Вологде следователи проверят обстоятельства травмирования школьника на уроке физкультуры. О том, что ученик сломал предплечье, катаясь на лыжах по гололеду, в группе школы №42 написала мама ребенка.
- Подскажите пожалуйста кто несёт ответственность, если ребёнок получил травму на уроке физкультуры? В такой гололёд на лыжах, перелом трёх костей предплечья!!! – пишет в группе школы мама одного из учеников.
По словам женщины, учительница сказала ей, что предупреждала детей о гололеде, но круги задала проехать на время. Завуч отметила, что лыжню перед уроком проверяли.
- Следователи проверят все обстоятельства произошедшего, включая оценку тяжести полученных ребенком травм и соблюдение порядка обслуживания школьной инфраструктуры, а также дадут юридическую оценку сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.