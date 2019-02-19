В Вологде школьник получил тройной перелом, катаясь на лыжах на уроке физкультуре

В Вологде следователи проверят обстоятельства травмирования школьника на уроке физкультуры. О том, что ученик сломал предплечье, катаясь на лыжах по гололеду, в группе школы №42 написала мама ребенка.

- Подскажите пожалуйста кто несёт ответственность, если ребёнок получил травму на уроке физкультуры? В такой гололёд на лыжах, перелом трёх костей предплечья!!! – пишет в группе школы мама одного из учеников.

По словам женщины, учительница сказала ей, что предупреждала детей о гололеде, но круги задала проехать на время. Завуч отметила, что лыжню перед уроком проверяли.