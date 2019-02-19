Руководителя администрации Бабаево оштрафовали за не оплаченный вовремя ремонт муниципальной квартиры

Временно исполняющего обязанности руководителя администрации Бабаево оштрафовали за нарушение срока оплаты работ по муниципальному контракту.

По данным прокуратуры Вологодской области, в июне 2018 года между администрацией городского поселения Бабаево и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на ремонт муниципальной квартиры.

- При этом при наличии финансовой возможности, вопреки срокам, определенным муниципальным контрактом, администрацией городского поселения Бабаево несвоевременно произведен расчет с индивидуальным предпринимателем за исполненные и принятые работы по ремонту жилья, - говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге в отношении временно исполняющего обязанности руководителя администрации городского поселения Бабаево было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд). Согласно данным сайта администрации города Бабаево, эту должность занимает Евгений Аникичев.

Постановлением УФАС по Вологодской области чиновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.