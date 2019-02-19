В Череповце женщина получила ожоги во время пожара из-за курения соседей

47-летняя жительница Череповца получила ожог дыхательных путей из-за пожара в квартире соседей. Инцидент произошел сегодня около 6 часов утра в доме №39 по улице Металлургов.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Вологодской области, пожар начался в коридоре четырехкомнатной квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома. В 6.14, через семь минут после прибытия на место пожарных, пламя было полностью потушено, общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Поврежден шкаф и внутренняя отделка коридора.

Из соседних квартир были эвакуированы десять человек, из них пять детей. В результате пожара пострадала 47-летняя женщина. С ожогом верхних дыхательных путей череповчанка была госпитализирована.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны проживающих в квартире. В данный момент ее жильцы и собственники устанавливаются.