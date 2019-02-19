Житель Вожегодского района хранил в сугробе полкило марихуаны

19.02.2019 [Происшествия]

Полкилограмма марихуаны изъяли полицейские у жителя села Покровское в Вожегодском районе. Наркотик мужчина хранил в пластиковом контейнере, закопанном в снегу.

Информацию о том, что 50-летний сельчанин незаконно хранит наркотики, полицейские выяснили в рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий. При осмотре дома мужчины между гаражом и хозяйственной постройкой сотрудники полиции обнаружили закопанный в снег пластиковый контейнер.

- Внутри находились полиэтиленовые пакеты и пластиковые емкости с веществом растительного происхождения. Изъятое было направлено в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. По результатам исследования установлено, что житель Вожегодского района хранил более 570 граммов наркотического средства марихуана и 30 граммов фрагментов растений конопли, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал, что вырастил коноплю прошлым летом, а затем изготовил и упаковал наркотическое средство, по словам подозреваемого, для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Тэги: наркотики
Фото областного УМВД

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