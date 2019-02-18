Семьи бывших пожарных в Череповце выходят на пикеты, чтобы не остаться без жилья

В Череповце бывших сотрудников противопожарной службы выселяют из служебных квартир в зданиях пожарных частей на Тимохина, 15, Пионерской, 5 и Моченкова, 19. По закону, они не имеют права жить в помещениях, потому что уже не работают пожарными, однако жильцы уверены, что заслужили это право годами труда. Кроме того, череповчане указывают на то, что в других городах России аналогичная проблема была решена.

- При заселении в квартиры и в комнаты, мы и наши близкие были уверены в том, что, проработав длительное время в пожарных частях (более 10 лет), мы не будем подлежать выселению из служебных жилых помещений без предоставления других жилых помещений. Эта уверенность была подкреплена действовавшим на момент вселения жилищным законодательством (статья 108 Жилищного кодекса РСФСР), а также заверениями руководства пожарных частей. Однако с принятием в 2005 году Жилищного кодекса РФ многие семьи остались незащищёнными новым законом, - пишут в своем обращении в генпрокуратуру жильцы.

В областном управлении МЧС отмечают, что в 1970, 80, 90-х годах служебные помещения действительно были предоставлены череповчанам в связи с их службой в пожарной охране.

- Согласно требованиям Жилищного кодекса, служебные жилые помещения предоставляются на период трудовых отношений. Это было указано и в договорах, заключенных с проживающими. Однако после увольнения не все освободили занимаемые помещения (14 семей), - отмечают в управлении.

В 2014 году этим семьям направили письма о необходимости подтвердить право проживания, представить документы, подтверждающие отсутствие другого жилья и о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. По словам руководства второго отряда противопожарной службы, 8 из 14 семей такие документы не представили, и в итоге их теперь выселяют через суд.

- В ходе судебных заседаний устанавливается наличие в собственности у данных граждан жилых помещений и даже зданий, значительно превышающих норму площади, по некоторым установлены факты ухудшения своих жилищных условий сразу же после запроса 2 отрядом в 2014 году у граждан документов о наличии в собственности жилья (право собственности было прекращено), - отмечают в областном управлении МЧС.

Примечательно также, что, по документам, жилой фонд в пожарных частях отсутствует. В то же время, согласно сведениям техническойинвентаризации, в зданиях имеются площади комнат, спальные помещения, которые присоединены к единым инженерным системам тепло-водоснабжения, канализации.

Пикет в Череповце.

По словам жильцов, проблему могла бы решить передача помещений из федеральной в муниципальную собственность, а позднее – заключение с жильцами договоров социального найма. Однако, как пояснили Newsvoв мэрии Череповца, такой вариант невозможен.

- Мэрией города был направлен запрос в ГУ МЧС по Вологодской области о возможности передачи данных помещений в муниципальную собственность. Позиция ГУ МЧС по Вологодской области заключается в невозможности передачи помещений в муниципальную собственность, входящих в состав зданий, в связи с запретом на приватизацию имущества Государственной противопожарной службы в соответствии с нормами действующего законодательства, - говорится в ответе мэрии на запрос Newsvo.

Сами жильцы считают, что в свое время жилые квартиры и комнаты в зданиях пожарных частей незаконно передали в федеральную собственность вместо муниципальной. Кроме того, череповчане указывают на практику решения такой проблемы в других городах России.

- Без судебных тяжб по договорам социального найма уже переданы жилые помещения в здании пожарного депо г. Севастополя, расположенного по адресу улица Колобова, дом 22, несмотря на то, что у здания вообще не было документов по его инвентаризации и сам город находился под юрисдикцией другого государства, - пишут жители.

В поселке Кадуй по судебному решению такие же бывшие работники пожарной части «приватизировали» занимаемые помещения в здании пожарного депо. В Челябинской области город Касли самостоятельно решил проблему жильцов пожарного депо. Суд удовлетворил иск администрации Каслинского муниципального района к территориальному управлению Росимущества по Челябинской области о признании права собственности на объекты жилищного фонда, расположенные в здании пожарного депо.

- Отряд, мотивируя необходимость освобождения от нас помещений пожарных депо, ссылается на нуждаемость в жилых помещениях для своих новых сотрудников. Однако, в трёх пожарных депо, в которых расположены жилые помещения (ул. Западная, д.3, ул. Коммунистов, д.35, д. Веретье) не занято ни одного жилого помещения, в зданиях по ул. Моченкова, д.19, и ул. Пионерская, д.5, также много лет пустуют квартиры и комнаты. Получается, что требования о выселении нас является не необходимостью, а прихотью чиновников! – говорится в обращении бывших пожарных в генпрокуратуру.

В областном управлении МЧС корреспондента Newsvo заверили, что помещения планируют использовать как служебные «с учетом поставленных задач» - увеличение группировки надзорной деятельности, размещение инспекторов ГИМС ( эти подразделения, по данным второго отряда, вынуждены арендовать помещения для размещения в Череповце).