Соперником череповецкой "Северянки" в первом раунде плей-офф станет «Тюмень-ТюмГУ»

Накануне завершился предварительный раунд Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А". Как ранее сообщал Newsvo, череповецкая «Северянка» завершила игры раньше других, ещё в конце января, и сейчас проводит тренировочные сборы в белорусском Жлобине, готовясь к плей-офф. Накануне определились их первые соперники.

Нижегородская «Спарта», единственный конкурент, который мог подвинуть «Северянку» с первой строчки турнирной таблицы, вчера уступила московскому «Лучу» со счетом 2:3. В итоге у «Северянки» 53 очка, 52 - у «Спарты».

В первом раунде плей-офф череповчанки встретятся с «Тюмень-ТюмГУ», командой, занявшей 8-е место. Первый в своей истории плей-офф "Северянка" начнет дома. Первый матч 1/4 финала в серии до двух побед пройдет в Череповце 2 марта.