Вологжане завоевали две медали на Чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров

18.02.2019 [Спорт]
Вологжане завоевали две медали на Чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров

В итальянском городе Базельге-ди-Пине завершился Чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров. Вологодскую область на соревнованиях представляли Артём Арефьев и Николай Трусов.

В личных гонках Артём Арефьев стал стал серебряным призёром на дистанции 500 метров. В упорной борьбе череповчанин уступил шесть сотых секунды победителю, японцу Коки Кобо, и опередил на восемь сотых секунды его соотечественника Кацурихо Курацобо.

В командном спринте Артём Арефьев и Николай Трусов вместе с Сергеем Логиновым из Санкт-Петербурга завоевали бронзу. Россияне показали результат 1:25,37, уступив 24 сотых секунды победителям, сборной Нидерландов, и шесть сотых секунды сборной Японии.
 

Тэги: конькобежный спорт
Фото: vk.com/public43372209

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