Вологжане завоевали две медали на Чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров

В итальянском городе Базельге-ди-Пине завершился Чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров. Вологодскую область на соревнованиях представляли Артём Арефьев и Николай Трусов.

В личных гонках Артём Арефьев стал стал серебряным призёром на дистанции 500 метров. В упорной борьбе череповчанин уступил шесть сотых секунды победителю, японцу Коки Кобо, и опередил на восемь сотых секунды его соотечественника Кацурихо Курацобо.

В командном спринте Артём Арефьев и Николай Трусов вместе с Сергеем Логиновым из Санкт-Петербурга завоевали бронзу. Россияне показали результат 1:25,37, уступив 24 сотых секунды победителям, сборной Нидерландов, и шесть сотых секунды сборной Японии.

