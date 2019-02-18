Череповецкая «Северсталь» снова обыграла челябинский «Трактор»

18.02.2019 [Спорт]

В субботу череповецкая «Северсталь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ принимала «Трактор». Игра прошла в Череповце.

Счёт уже на первой минуте матча открыл Сергей Монахов из череповецкого клуба. Спустя десять минут он сделал дубль, но вскоре гости отыграли одну шайбу. Во втором периоде Илья Хохлов и Александр Петунин довели преимущество «Северстали» до крупного. Окончательный счёт 4:2 в пользу клуба из Череповца. Напомним, ранее на неделе "Северсталь" также обыграла соперниов из "Трактора".

Следующий матч «Северсталь» проведет 20 февраля против рижского «Динамо» и завершит сезон 22 февраля игрой с московским «Спартаком». Оба матча пройдут в Череповце.
 

Тэги: хоккей

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