В Бабаевском районе вынесли приговор дачнику, который до смерти избил соседа битой

В Бабаевском районе вынесли приговор дачнику из Санкт-Петербурга, который, поссорившись с соседом, пришел к нему домой и до смерти избил мужчину битой.

Как ранее сообщал Newsvo, тело 34-летнего мужчины с множественными повреждениями в области лица и головы было обнаружено 16 июля в деревне Верхний Конец Бабаевского района.

Подозреваемого в убийстве задержали уже на следующий день – рано утром 17 июля. Им оказался 41-летний мужчина. Он написал явку с повинной, в которой указал, что накануне ночью избил потерпевшего битой.

- По данным следствия, в ночь произошедшего он пришел разбираться с потерпевшим, который, со слов подозреваемого, ранее его побил. О смерти мужчины он узнал лишь на следующий день. Как выяснилось, оба мужчины прибыли из Санкт-Петербурга, отдыхали на своих дачах в деревне Бабаевского района. Подсудимый к потерпевшему для выяснений отношений пришел в компании трех братьев, которые вместе с ним незаконно ворвались в чужое жилище, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Братьям мужчины назначены исправительные работы на срок 5 и 6 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработка.