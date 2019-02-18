В Череповце отправили в колонию водителя, из-за которого инспектора ДПС протащило по земле за едущей машиной

18.02.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор водителю, угнавшему чужой автомобиль и протащившему полицейского, рука которого оказалась зажата в двери, за едущей машиной.

Напомним, вечером 15 октября 2018 года череповчанин был пьян и угнал машину марки «Chery Tiggo» у родственников. Те обратились в полицию. 38-летний угонщик был обнаружен сотрудниками ДПС у дома №15 на улице Маяковского и остановился по требованию правоохранителей. Однако выйти из машины он не спешил и дверь не открывал.

- Инспектор правой рукой взялся за ручку левой двери автомобиля, чтобы открыть дверь. Она оказалась заблокирована. Водитель внезапно начал движение на автомобиле, правая рука сотрудника дорожно-патрульной службы оказалась зажатой между ручкой двери и самой дверью. Поскольку автомобиль двигался быстро, инспектор упал, его протащило по дороге и лишь через 30 метров он сумел высвободить руку. Водитель, не останавливаясь, продолжил движение по ул. Маяковского в сторону проспекта Победы, после чего скрылся с места происшествия,- сообщает УМВД по Вологодской области.

Коллеги сотрудника постовой службы продолжили преследование угонщика. Автомобиль был обнаружен на Комсомольском переулке, в самом салоне никого не было, машина оказалась закрыта. Водителя задержали позже.

Инспектор ДПС получил ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.

Череповчанин был признан виновным в угоне автомашины и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 166 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ). Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: пьяные водители, приговор

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