В Вологде будут судить воспитательницу частного детсада, из которого сбежал полуторагодовалый мальчик

В Вологде воспитательница частного детского сада на улице Герцена предстанет перед судом за оставление в опасности полуторагодовалого ребенка.

Как ранее сообщал Newsvo, 12 июля 2018 года мальчик в одном подгузнике вышел из садика через открытую дверь и ходил по улице, пока его не заметила прохожая.

По версии следствия, в июле 2018 года воспитательница, находясь на рабочем месте в частном детском саду, оставила открытой дверь запасного выхода, зная, что в помещении есть маленькие дети.

До того, как он случайно был обнаружен взрослыми, мальчик успел перейти через дорогу в соседний двор. В прокуратуре отмечают, что не мог самостоятельно вернуться в детский сад.

- При этом, должных мер к поиску малолетнего ребенка воспитателем принято не было, родители ребенка и администрация учреждения в известность своевременно воспитателем не поставлена, - сообщает прокуратура Вологды.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии). Расследование завершено, материалы переданы в суд.