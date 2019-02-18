Двое в масках напали на председателя Вологодской ассоциации ТСЖ Николая Иванова

В Вологде неизвестные в масках напали на председателя «Вологодской ассоциации ТСЖ(ЖСК) и собственников жилья» Николая Иванова и ударили его по лицу. По его мнению, нападение связано с работой одной из управляющих компаний Вологды.

- Мне нанесли несколько ударов по лицу. Это произошло утром 14 февраля, я пошел на работу, недалеко от дома. Они выслеживали меня. Я где-то в 8.30 пошел, а они, говорят, где-то с 7 утра там стояли, ждали, - рассказал Newsvo Николай Иванов.

По словам мужчины, он обратился в полицию, правоохранители занимаются поиском нападавших.

- Версий масса, потому что мы и в ТСЖ от управляющих компаний уводим, и с мусорными контейнерами тут бьемся, и с администрацией спорим. Но все это ерунда. Я знаю, кто это и что, мы работаем над этим, в ближайшее время все узнаем окончательно. Это связано с работой одной из управляющих компаний, - рассказал Николай.

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту Newsvo подтвердили, что заявление о нападении к ним поступило, в данный момент правоохранителями по данному факту проводится проверка. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.