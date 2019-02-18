В Вологде мужчины помогли упавшей на улице женщине подняться и обокрали ее

В Вологде мужчины, которые помогли упавшей женщине, оказались ворами.

41-летняя вологжанка рассказала полицейским, что у нее пропал мобильный телефон и более 20 тысяч рублей с банковского счета. Выяснилось, что накануне ночью она возвращалась домой и у подъезда упала. К ней подбежали двое молодых людей, помогли подняться и зайти в подъезд. Проснувшись утром, она обнаружила, что у нее пропал телефон, а с банковского счета исчезло более 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 33-летнего мужчину. Он рассказал, что когда помогал женщине подняться, у нее из сумки выпал телефон, который он забрал себе. Узнав, что к номеру подключен сервис мобильного банка, злоумышленник совершил несколько покупок в интернет-магазине на сумму около 9 тысяч рублей, а также порядка 13 тысяч рублей перевел себе на интернет-кошелек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).