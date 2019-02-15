Депутаты-единороссы в Госдуме одобрили законопроект об изоляции российского сегмента интернета

Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект о «суверенном интернете». Документ поддержали 334 депутата, 47 проголосовали против. Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме «Единой России», пишет "Медуза".

Законопроект внесли в Думу в декабре 2018 г. сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой.

- Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе. Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объясняла «Ведомостям» Бокова. Ограничивать доступ к запрещенным сайтам согласно законопроекту тоже будет Роскомнадзор – вместо операторов связи. Для этого операторы будут обязаны установить специальные технические средства противодействия угрозам и соблюдать требования по их использованию, - объясняют суть законопроекта "Ведомости".

Стартовые затраты на реализацию законопроекта оценили в 1,8 млрд руб. По словам Клишаса, полная реализация может обойтись в 20 млрд руб., передавало «РИА Новости».

Тем временем на сайте Change.org появилась петиция против принятия закона сенатора Андрея Клишаса о «суверенном Рунете».