Депутаты-единороссы в Госдуме одобрили законопроект об изоляции российского сегмента интернета
Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект о «суверенном интернете». Документ поддержали 334 депутата, 47 проголосовали против. Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме «Единой России», пишет "Медуза".
Законопроект внесли в Думу в декабре 2018 г. сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой.
- Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе. Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объясняла «Ведомостям» Бокова. Ограничивать доступ к запрещенным сайтам согласно законопроекту тоже будет Роскомнадзор – вместо операторов связи. Для этого операторы будут обязаны установить специальные технические средства противодействия угрозам и соблюдать требования по их использованию, - объясняют суть законопроекта "Ведомости".
Стартовые затраты на реализацию законопроекта оценили в 1,8 млрд руб. По словам Клишаса, полная реализация может обойтись в 20 млрд руб., передавало «РИА Новости».
Тем временем на сайте Change.org появилась петиция против принятия закона сенатора Андрея Клишаса о «суверенном Рунете».
- Мы, граждане России, устали от постоянного сжатия пространства свободы и введения репрессивных законов. По телевизору и со страниц кремлёвских газет, эксперты на перебой рассказывают, что в реальности до изоляции российского сегмента сети дело не дойдет, и что всё это просто мера предосторожности. В действительности они просто льют воду на мельницу дальнейших репрессий. Точно так же, 20 лет назад они рассказывали, что в России невозможно уничтожить СМИ. А 8 лет назад, что они не будут сажать за мемы. Мы не можем позволить им дальше нас обманывать. Россия это не Иран и не Северная Корея, мы являемся частью цивилизованного мира, - говорится в тексте петиции.