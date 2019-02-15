Росздравнадзор постановил изъять из обращения препарат "Эреспал"

15.02.2019 [Общество]

Росздравнадзор 14 февраля объявил об изъятии из обращения всех серий препарата «Эреспала», который выпускается в виде таблеток и сиропа и предназначен ​для лечении заболеваний дыхательных путей. Как сообщает ведомство, решение об изъятии лекарств было принято производителем - французской компанией «Лаборатории Сервье».

Дело в том, что Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM) приостановило действие регистрационных удостоверений лекарств, содержащих фенспирид. Выяснилось, что у него неблагоприятное соотношение "польза-риск".

Дополнительные исследовании показали, что препараты с фенспиридом могут вызывать нарушения сердечного ритма.

«Несмотря на то что клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена, в качестве меры предосторожности и в интересах безопасности пациентов, компания «Лаборатории Сервье» по coгласованию с Министерством здравоохранения и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения приняла решение изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

В сообщении «Лабораторий Сервье» говорится, что риск развития нарушений сердечного ритма у принимающих препарат низок, а пациентам, которые принимали препарат ранее, не нужно обращаться к врачу.​ Врачам рекомендовано прекратить назначение пациентам «Эреспала» и посоветовать остановить прием препарата тем, кому его назначили ранее.

Территориальным подразделениям Росздравнадзора поручили проконтролировать изъятие «Эреспала» из аптек. Между тем, вологжане пишут в соцсети, что врачи продолжают им назначить это лекарство, по крайней мере, одной жительниц Вологды назначили этот препарат 14 февраля.

Тэги: здравоохранение

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