Пьяный череповчанин угнал авто у знакомой, устроил ДТП, а потом врезался в сугроб и застрял

15.02.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали пьяного мужчину, который угнал иномарку своей знакомой, устроил ДТП, а потом врезался в сугроб и уснул.

В дежурную часть позвонила женщина и сообщила о ДТП на улице Парковой. Череповчанка пояснила, что неизвестный водитель "Киа" столкнулся с другой машиной, а потом попытался скрыться с места происшествия, но врезался в сугроб и застрял. На место происшествия незамедлительно выехал наряд ГИБДД.

- Сотрудники полиции обнаружили нарушителя спящим в закрытом автомобиле. Полицейские разбудили автолюбителя и пригласили пройти в служебный автомобиль. Мужчина едва мог стоять на ногах, от него исходил резкий запах алкоголя, а речь была заторможенной и несвязной. В результате проведения освидетельствования было установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,990 мг/литр при максимально допустимом значении 0,16 мг/л, - сообщает управление МВД по Череповцу.

Позже выяснилось, что у череповчанина нет документов на управление данным транспортным средством. Задержанный пояснил стражам правопорядка, что решил прокатиться на автомобиле знакомой, чтобы прогреть двигатель. Позже выяснилось, что владелица авто не отдавала свою машину задержанному и даже заявила в полицию об угоне.

- Хозяйка машины рассказала свою версию произошедшего. В тот день женщина отвезла своего сына и его знакомого в гости к друзьям, машину оставила во дворе, а сама уехала на такси по делам. Череповчанка оставила ключи и сообщила, что вернется вечером. Через некоторое время на телефон заявительницы поступил звонок об угоне авто, - говорится в сообщении.

На череповчанина составили ряд протоколов об административных правонарушениях за оставление места ДТП и за управление транспортным средством без документов. Кроме того, дознавателями УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». За повторную езду в пьяном виде возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». 

Санкции данных статей предусматривают наказание в виде наложения крупного административного штрафа и лишения свободы на срок до 5 лет.

Тэги: ДТП. пьяные водители

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В квартире в Вологде обнаружили трупы отца и сына, умерших несколько месяцев назад
23% жителей Великого Устюга, у которых выявили рак в 2018 году, умерли в том же году
Архитектор Надежда Снигирева рассказала Путину о том, что городскую набережную в Вологде заливают в бетон
«Разберемся с мусором»: почему полигоны для мусора будут не во всех районах?
В Вологде работницу сферы образования "вызвали на ковер" за комментарий в соцсети
Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост
В Вологодской области собирают подписи против повышения платы за вывоз мусора
В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?
На телеканале «Россия» выйдет журналистское расследование об избиении приемных детей в Вологодской области
«Разберемся с мусором?»: Newsvo опубликует ответы на острые вопросы о «мусорной реформе»
15.02.2019 [Общество]

Бетон спасет от затопления? В администрации Вологды обсудили благоустройство набережной

1873
0
14.02.2019 [Общество]

В Вологде работницу сферы образования "вызвали на ковер" за комментарий в соцсети

8080
9
12.02.2019 [Общество]

«Разберемся с мусором»: почему полигоны для мусора будут не во всех районах?

8485
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Депутаты-единороссы в Госдуме одобрили законопроект об изоляции российского сегмента интернета
В сквере на Советском проспекте в Вологде появилась снежная копия домика Петра I
В Вологде собирают подписи против бетонирования откосов набережной реки
Росздравнадзор постановил изъять из обращения препарат "Эреспал"
Пьяный череповчанин угнал авто у знакомой, устроил ДТП, а потом врезался в сугроб и застрял
Вологодская областная детская библиотека проводит акцию «Открытка к Дню Победы»
Двое 18-летних жителей Вологды торговали наркотиками через сеть тайников-"закладок"
 


15.02.2019 [Общество]

Бетон спасет от затопления? В администрации Вологды обсудили благоустройство набережной

1873
0
15.02.2019 [БлогоVO]

Вывоз мусора стал вопросом №1 на сегодняшнем приеме в Прилуках

152
0
15.02.2019 [Обзор Прессы]

#СТЁПАЖИВИ: шестилетнего ребенка до состояния комы избили приемные родители

845
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика