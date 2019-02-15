Пьяный череповчанин угнал авто у знакомой, устроил ДТП, а потом врезался в сугроб и застрял

В Череповце полицейские задержали пьяного мужчину, который угнал иномарку своей знакомой, устроил ДТП, а потом врезался в сугроб и уснул.

В дежурную часть позвонила женщина и сообщила о ДТП на улице Парковой. Череповчанка пояснила, что неизвестный водитель "Киа" столкнулся с другой машиной, а потом попытался скрыться с места происшествия, но врезался в сугроб и застрял. На место происшествия незамедлительно выехал наряд ГИБДД.

- Сотрудники полиции обнаружили нарушителя спящим в закрытом автомобиле. Полицейские разбудили автолюбителя и пригласили пройти в служебный автомобиль. Мужчина едва мог стоять на ногах, от него исходил резкий запах алкоголя, а речь была заторможенной и несвязной. В результате проведения освидетельствования было установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,990 мг/литр при максимально допустимом значении 0,16 мг/л, - сообщает управление МВД по Череповцу.

Позже выяснилось, что у череповчанина нет документов на управление данным транспортным средством. Задержанный пояснил стражам правопорядка, что решил прокатиться на автомобиле знакомой, чтобы прогреть двигатель. Позже выяснилось, что владелица авто не отдавала свою машину задержанному и даже заявила в полицию об угоне.

- Хозяйка машины рассказала свою версию произошедшего. В тот день женщина отвезла своего сына и его знакомого в гости к друзьям, машину оставила во дворе, а сама уехала на такси по делам. Череповчанка оставила ключи и сообщила, что вернется вечером. Через некоторое время на телефон заявительницы поступил звонок об угоне авто, - говорится в сообщении.

На череповчанина составили ряд протоколов об административных правонарушениях за оставление места ДТП и за управление транспортным средством без документов. Кроме того, дознавателями УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». За повторную езду в пьяном виде возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».



Санкции данных статей предусматривают наказание в виде наложения крупного административного штрафа и лишения свободы на срок до 5 лет.