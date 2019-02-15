Вологодская областная детская библиотека проводит акцию «Открытка к Дню Победы»

Вологодская областная детская библиотека предлагает поучаствовать в акции «Открытка к Дню Победы» и сделать своими руками поздравительную открытку к празднику.

В канун 9 мая открытки вручат ветеранам и труженикам тыла, вдовам, детям войны, военнослужащим. Лучшие работы подарят участникам областного торжественного мероприятия, посвященного 74-годовщине в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Открытки принимаются по 20 апреля 2019 года. Более подробную информацию об акции можно узнать в группе библиотеки в соцсети.