Двое 18-летних жителей Вологды торговали наркотиками через сеть тайников-"закладок"

15.02.2019 [Происшествия]

В Вологде полиция задержала двух 18-летних молодых людей, которые подозреваются в торговле наркотиками через сеть тайников-закладок.

- При личном досмотре оперативники обнаружили у задержанных 16 свертков с веществом синтетического происхождения. Находка была изъята и направлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. По заключению специалистов изъятое является синтетическим наркотическим средством, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Позднее еще 15 свертков были изъяты в тех местах, где подозреваемые успели их спрятать в тайники. Таким образом, общий вес изъятых синтетических наркотиков  составил 44,09 грамма. Из них мефедрон – 3,84 грамма, метиэфедрон – 23,42 грамма и фубинак – 16,83 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Тэги: наркотики, тайники

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