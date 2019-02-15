Водителя погрузчика, который насмерть сбил сварщика под Белозерском, приговорили к году ограничения свободы

15.02.2019 [Происшествия]

В Белозерском районе вынесли приговор 51-летнему оператору погрузчика лесопильного завода, который допустил наезд на работавшего рядом сварщика: тот скончался.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 21 сентября 2018 года на территории лесоперерабатывающего завода в деревне Верегонец в Белозерском районе.

- 51-летний оператор, находящийся при выполнении своих профессиональных обязанностей при управлении фронтальным погрузчиком, по неосторожности, в нарушение требований должностной инструкции, допустил наезд на 60-летнего сварщика, в результате чего причинил ему тяжкие телесные повреждений, в результате которых последний скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как пояснил следствию обвиняемый, он не смог вовремя заметить коллегу из-за шума и «слепой» зоны видимости управляемого им погрузчика. В трагической гибели мужчины раскаивается.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Напомним, лесоперерабатывающий завод в Верегонце открыли летом 2017 года.

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