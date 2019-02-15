В Тотемском районе лесовоз проломил лед на переправе через Сухону

15.02.2019 [Происшествия]
В Тотемском районе лесовоз проломил лед на переправе через Сухону

В Тотемском районе лесовоз частично провалился под лед на переправе через Сухону. Инцидент произошел накануне днем вблизи деревни Михайловка.

Провал задней оси лесовоза под лед произошел из-за превышения грузоподъемности. На ледовой переправе она была установлена до 5 тонн.

- Проигнорировав знак по разрешенной грузоподъемности на переправе,  водитель выехал на водоём,  и у самого берега лед не выдержал, машина задними колесами провалилась, - сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

Из-за происшествия движение транспорта по переправе закрыли. 

Водитель, нарушивший требования безопасности, будет привлечен к административной ответственности.

Тэги: ледовые переправы, нарушение
Фото ГУ МЧС по Вологодской области

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