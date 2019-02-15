В Тотемском районе лесовоз проломил лед на переправе через Сухону
15.02.2019 [Происшествия]
В Тотемском районе лесовоз частично провалился под лед на переправе через Сухону. Инцидент произошел накануне днем вблизи деревни Михайловка.
Провал задней оси лесовоза под лед произошел из-за превышения грузоподъемности. На ледовой переправе она была установлена до 5 тонн.
- Проигнорировав знак по разрешенной грузоподъемности на переправе, водитель выехал на водоём, и у самого берега лед не выдержал, машина задними колесами провалилась, - сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.
Из-за происшествия движение транспорта по переправе закрыли.
Водитель, нарушивший требования безопасности, будет привлечен к административной ответственности.
Фото ГУ МЧС по Вологодской области