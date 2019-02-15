В Череповце пьяный сын избил битой отца

В Череповце вынесли приговор мужчине, избившему битой своего отца, сообщает сайт Вологодского областного суда.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 1 ноября 2018 года 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир дома по улице Коллективной, поссорился с отцом и ударил ему кулаком в лицо. После чего череповчанин взял у отца деревянную биту и нанес ей два удара в боковую поверхность грудной клетки справа. Потерпевший получил перелом костей носа и перелом ребра.

Череповецкий городской суд Вологодской области признанал череповчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ). Сам подсудимый вину признал полностью, дело слушалось в особом порядке.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.